Hasan Ali Kaldırım kaç yaşında? Hasan Ali Kaldırım nereli?

09 Ağustos 2020 Pazar 10:02 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 10:02

Hasan Ali Kaldırım, sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla Fenerbahçe'ye veda etti. Fenerbahçe'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e imza attı. Bu haber sonrası Hasan Ali Kaldırım hakkında araştırmalar hız kazandı. Hasan Ali Kaldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? gibi sorular internet ortamında araştırılmaya başlandı. Tecrübeli futbolcunun 2012 yılında başlayan Fenerbahçe macerası, 8 yılın ardından sona erdi. İşte Hasan Ali Kaldırım hakında merak edilenler...

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki sol bekle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım, taraftara veda mesajı yayımlayarak, "Üç numaralı çubukluyu, bu formanın kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasında bırakıyorum" dedi.

HASAN ALİ KALDIRIM KİMDİR?

Doğum yeri: Neuwied

Yaş: 30

Boy: 1,83 m

Hasan Ali Kaldırım (9 Aralık 1989, Neuwied), Türk futbolcu.

HASAN ALİ KALDIRIM NERELİ?

Hasan Ali Kaldırım Almanya doğumlu olmasına karşın aslen Isparta'nın Senirkent ilçesindendir.

Hasan Ali Kaldırım, 9 Aralık 1989 tarihinde Almanya'nın Neuwied kentinde dünyaya geldi.

Futbol kariyerine ise 1993 yılında henüz 14 yaşındayken Rheinbrohl takımının altyapısında başladı. Daha sonra TuS Koblenz takımının altyapısına geçti.

Profesyonel futbol hayatına ise 2008 yılında Kaiserslautern 2 takımında başladı. Bu takımda oynadığı 43 maçta toplamda 2 gol atabildi.

Profesyonel futbol hayatına ise 2008 yılında Kaiserslautern 2 takımında başladı. Bu takımda oynadığı 43 maçta toplamda 2 gol atabildi.

2009 yılnda transfer olduğu Mainz 05 2'de ise 19 maçta forma giyme şansı buldu ve burada bir kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynamaktadır.Kendisi gibi futbolcu olan Cemal Kaldırım'ın ağabeyidir.

Hasan Ali Kaldırım, 6 Ağustos 2016'da hayatını Saynur Öztürk ile birleştirerek dünya evine girdi.Almanya'da doğan gurbetçi futbolcu. Profesyonel futbol hayatına 2006-2007 yılında Tus Koblenz'de başlamıştır.

Daha sonra Almanya Takımları'nın dikkatini çekmiştir. Tolunay Kafkas'ın dikkatini çekmiş ve 5 Ocak 2010'da Kayserispor'a katılmştır. Hasan Ali ilk sezonunda sadece 6 maça çıkmış ikinci sezonunda ise 15 lig maçına çıkmıştır.

2010-2011 sezonunda 33 maç görev verilmiştir. 2012-2013 Sezonu başında Aynı zamanda millî bir futbolcu olduğu için Fenerbahçeye 3.750.000 Euro + Ertuğrul Taşkıran (2 Yıl Kiralık) karşılığında transfer olmuştur.

Hasan Ali Kaldırım 2012-2013 sezonunda tüm resmi maçlarda forma giymiştir, millî takımda da hızla yükselişe geçmiştir. 2012 - 2013 sezonunda Fenerbahçe ile toplam 42 maça çıkan Hasan Ali kaldırım bu maçlarda 1 gol 3 asistlik başarı göstermiş, 6 kez sarı kart görmüştür.

Hasan Ali Kaldırım 16 Aralık 2012 tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde sağ ayakla şık bir gole imza atmıştır.Bu gol Türkiye kariyerindeki ve Fenerbahçe kariyerindeki ilk golüdür.

Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte 2013-2014 sezonunda yedeğe çekilen Hasan Ali Kaldırım, bu sezonda sadece 6 kez forma şansı buldu, gol veya asist yapamadı.

Hasan Ali Kaldırım 2014-2015 Süleyman Seba Sezonu'nda 20 maça çıktı ve takımına 1 gol 2 asistlik destek sağladı, 6 kez sarı kart gördü.

28 Temmuz 2015 tarihinde Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme maçında Shakhtar Donetsk maçında Fenerbahçe'nin ilk sağ beki Gökhan Gönül'ün sakatlığı ve yedek Sağ beki Şener Özbayraklı'nın cezası nedeniyle maça sağ bek olarak çıkmış ve dikkat çekmiştir.

Hasan Ali Kaldırım 2015-2016 sezonunda ilk asistini ligin ilk haftasında Kadıköy'de Eskişehirspor ile oynanan maçta yapmıştır. İlk golünü ise ligin 12.Haftasında oynanan Mersin İdman Yurdu deplasmanında 8.Dakika da kaydetmiştir. 13.Hafta itibarıyla 9 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştır.

18 kez millî takımlara çağrılan Hasan Ali Kaldırım, 4 kez Türkiye U-17, 2 kez Türkiye U-20, 7 kez Türkiye U-21 ve 4 kez Türkiye A Milli forması olmak üzere toplam 18 kez millî formayı giymiştir ve müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir.

2020 Ağustos aayında Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki sol bekle 3 yıllık sözleşme imzaladı.