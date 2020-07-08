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Spor

Hasan Ali Kaldırım: Kaptanlık pazubendini çıkarmamın nedeni...

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında dün oynanan Süper Lig maçında kaptanlık pazubendini çıkartarak saha kenarına bırakan sarı lacivertli takımın sol beki Hasan Ali Kaldırım'dan açıklama geldi.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:35 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:35
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Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadıkları maçta taktığı kaptanlık pazubendini saha kenarına bırakmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Tecrübeli futbolcu, karşılaşmada pazubendi çıkarmasıyla ilgili yapılan yorumlara değinerek, "Kaptanlık pazubendi maç içinde kolumu rahatsız ettiğinden çıkarıp saha dışına bıraktım ve maça devam ettim. Bu durum daha önce de birkaç kez başıma geldi. Gerek takım arkadaşlarımın gerekse kenar yönetiminin durumdan haberi vardı. Olayın aslı budur. Haberdeki diğer iddialara cevap vermeyi son derece gereksiz buluyorum." ifadelerini kullandı.

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