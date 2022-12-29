İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2022 Perşembe / 6 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7209
  • EURO
    19,9572
  • ALTIN
    1089.61
  • BIST100
    5399.71
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hasan Ali Kaldırım'a bir talip daha! Süper Lig devi...
Spor

Hasan Ali Kaldırım'a bir talip daha! Süper Lig devi...

Başakşehir, tecrübeli oyuncusu Hasan Ali Kaladırım'ı kadro dışı bırakmıştı. Birçok takımın radarına giren sol bek oyuncusuna Galatasaray'da talip oldu.

Takvim29 Aralık 2022 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
Hasan Ali Kaldırım'a bir talip daha! Süper Lig devi...
ABONE OL

Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Patrick van Aanholt'un takıma katkısından memnun olmayan ve sol bek mevkisine transfer yapmak isteyen Galatasaray 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre Medipol Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için harekete geçildi.

OKAN BURUK'TA İSTİYOR

Sezon sonuna kadar kontratı bulunduğu Başakşehir'den ayrılacak tecrübeli futbolcunun menajeri Cimbom ile transfer için ilk teması kurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da çok yakından tanıdığı ve beğendiği 33 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞIN'DA İLGİSİ VAR

Tecrübeli sol bek oyuncusuna Beşiktaş da yakından ilgi gösteriyor. Ocak ayında Sarı-Kırmızılılar futbolcunun transferi için resmi adımları atacak. Bu sezon Başakşehir'de 15 maçta 1186 dakika süre alan Hasan Ali Kaldırım 1 gol kaydetti.

Kaldırım, hatırlanacağı üzere daha önce Fenerbahçe'nin dışında Kayserispor, Mainz, Kaiserslautern ve Koblenz ekiplerinde forma giymişti. 2017 yılında 6 milyon euro değeri olan futbolcuya şu anda ise 400 bin euro değer biçiliyor. Transfer sürecini bekleyen 1.83 boyundaki futbolcu sol bek, sol açık ve ön libero mevkisinde de oynayabiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.