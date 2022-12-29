Hasan Ali Kaldırım'a bir talip daha! Süper Lig devi...

Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Patrick van Aanholt'un takıma katkısından memnun olmayan ve sol bek mevkisine transfer yapmak isteyen Galatasaray 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre Medipol Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için harekete geçildi.

OKAN BURUK'TA İSTİYOR

Sezon sonuna kadar kontratı bulunduğu Başakşehir'den ayrılacak tecrübeli futbolcunun menajeri Cimbom ile transfer için ilk teması kurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da çok yakından tanıdığı ve beğendiği 33 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞIN'DA İLGİSİ VAR

Tecrübeli sol bek oyuncusuna Beşiktaş da yakından ilgi gösteriyor. Ocak ayında Sarı-Kırmızılılar futbolcunun transferi için resmi adımları atacak. Bu sezon Başakşehir'de 15 maçta 1186 dakika süre alan Hasan Ali Kaldırım 1 gol kaydetti.

Kaldırım, hatırlanacağı üzere daha önce Fenerbahçe'nin dışında Kayserispor, Mainz, Kaiserslautern ve Koblenz ekiplerinde forma giymişti. 2017 yılında 6 milyon euro değeri olan futbolcuya şu anda ise 400 bin euro değer biçiliyor. Transfer sürecini bekleyen 1.83 boyundaki futbolcu sol bek, sol açık ve ön libero mevkisinde de oynayabiliyor.