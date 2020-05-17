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Spor

Hasan Ali Kaldırım'a kick boksçu antrenör

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın durumu netlik kazanmazken, tecrübeli futbolcu çalışmalarına ara vermiyor.

DHA17 Mayıs 2020 Pazar 11:51 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 11:51
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Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle oynanamayan lig sürecinde bireysel antrenmanlarına devam eden Hasan Ali Kaldırım, güçlü çalışmalarla form tutuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 12 Haziran'da başlatacağı lig için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile bireysel antrenmanlar yapan Hasan Ali, formunu koruyor. Covid -19 testleri ve tesis personelinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle bir süre daha tesislerde antrenman olmayacak. Bunun için video konferans yöntemiyle Devrim Akarsu yönetiminde çalışan Hasan Ali, kaslarını da kuvvetli tutuyor.

Öte yansan İlk etapta Fenerbahçe Kulübü'nden gelecek olan teklifi değerlendirerek sarı-lacivertli formayı giymek isteyen tecrübeli futbolcu, anlaşamaması durumunda ise yurt içi ve yurt dışından gelen tekliflere yönelecek.

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