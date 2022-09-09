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Spor

Hasan Ali Kaldırım'ın golü Konferans Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde evinde Hearts'i 4-0 yenen Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'ın attığı gol organizasyonda haftanın en iyi golü seçildi.

AA9 Eylül 2022 Cuma 21:27 - Güncelleme:
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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde konuk olduğu İskoçya ekibi Hearts'ı 4-0 yendiği maçta Hasan Ali Kaldırım'ın attığı ilk gol, haftanın en iyisi seçildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın golleri sıralamasında Hasan Ali Kaldırım; Samu Chukwueze (Villarreal), Peter Olayinka (Slavia Prag) ve Wouter Burger'in (Basel) önünde ilk sırayı aldı.

32 yaşındaki Başakşehirli futbolcu, Hearts savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza alanı sol çaprazından sert bir şutla 26. dakikada ağlarla buluşturmuş ve takımını 1-0 öne geçirmişti.

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