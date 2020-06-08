İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7914
  • EURO
    7,6715
  • ALTIN
    370.81
  • BIST100
    109637
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden açıklama geldi! Galatasaray iddialarını yanıtladı
Spor

Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden açıklama geldi! Galatasaray iddialarını yanıtladı

Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden Galatasaray ve diğer transfer iddialarına yanıt geldi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 23:10 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 23:10
ABONE OL

2020-21 sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Hasan Ali Kaldırım...

Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istemediği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan tecrübeli sol bekin ise Galatasaray ile görüştüğü ve sezonun sona ermesiyle birlikte resmi sözleşmeye imza atacağı iddia edilmişti.

Hasan Ali'nin geleceği merak konusu olurken, milli oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, oyuncusuyla ilgili çıkan transfer söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SÖZLEŞME DEĞERLENDİRMELERİNİ SEZON SONU YAPACAĞIZ

Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'e konuşan Türkcan, Hasan Ali Kaldırım ile ilgili "Hasan Ali, tamamen lig ve kupadaki maçlara odaklanmış durumda. Tek amacı ligi hem kendisi hem Fenerbahçe için en iyi şekilde bitirmek. Sözleşme değerlendirmelerini sezon sonu yapacağız. Henüz hiçbir kulüple anlaşmadık." ifadelerini kullandı.

Son 8 sezondur Fenerbahçe formasını terleten 30 yaşındaki sol bek, bu sezon çıktığı 12 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.

Evlat nöbeti 280'inci gününde! Acılı aileler HDP'ye isyan etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.