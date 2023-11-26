Hasan Arat, Feyyaz Uçar'ı açıkladı!

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün efsane futbolcularından Feyyaz Uçar'ın yönetimde yer alacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanlığı için Serdal Adalı ile yarışacak olan Hasan Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yönetimimizde yer alacak çok önemli bir ismi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek, Feyyaz Uçar'ın yönetimde olacağını duyurdu.

Hasan Arat açıklamasında "Beşiktaşımız için çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Serdal Adalı, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Mehmet Özdilek'in göreve gelmeleri halinde Futbol Direktörü olacağını açıkladı.