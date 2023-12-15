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Spor

Hasan Arat kararını verdi! Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları başladı

Burak Yılmaz'ın ardından takımın başına getirilen Rıza Çalımbay'da siyah beyazlı kulübün sorunlarına çözüm olamadı. Yeni başkan Hasan Arat, alınan sonuçların ardından Rıza Çalımbay ile sezon sonuna kadar yola devam etme kararından vazgeçerek yabancı teknik adam arayışlarına başladı. İşte detaylar...

15 Aralık 2023 Cuma 17:00 - Güncelleme:
Hasan Arat kararını verdi! Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları başladı
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Beşiktaş, devre arası takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmek istiyor.

Sercan Dikme'nin haberine göre, başkanlığa gelmeden önce de yabancı bir teknik direktör düşüncesi olan Hasan Arat, ilk etapta Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı aldı.

DERBİ SONRASI FİKİR DEĞİŞİKLİĞİ

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyet ve ortaya koyulan yetersiz oyun Çalımbay'a olan güveni azaltırken, başkan Hasan Arat da derbinin ardından deneyimli teknik adam konusunda fikir değişikliğine gitti.

AYBABA VE UÇAR HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş, derbide alınan mağlubiyetin ardından yeni teknik adam arayışlarına resmen başladı. Siyah-beyazlılarda futboldan sorumlu isimler Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba bazı yabancı teknik direktörlerle görüşme gerçekleştirdi.

PLAN GELECEK SEZON

Beşiktaş, devre arasında takımın başına yabancı bir teknik direktör getirerek, hem yeni teknik adamın ligi tanımasını hem de şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmak istiyor.

4. HOCA OLABİLİR!

Beşiktaş devre arasında teknik direktör değişikliğine giderse, gelecek yeni hoca bu sezon Beşiktaş'ın dördüncü hocası olacak.

Şenol Güneş ile sezona başlayan Beşiktaş, daha sonra Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'a görev vermişti.

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