Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yaptı. İşte o açıklamalar...

"TEK TEK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"3 Aralık 2023 tarihinde yaptığımız seçimden bu yana 10 ay 22 gün geçti. Bu 10 aylık serüvende gecesini gündüzüne katan değerli yönetim kurulu üyelerime tek tek teşekkür ediyorum.

"BEŞİKTAŞ'I BİLMEYENLER GÖREMEZ"

"Beşiktaş'ı tanımayanlar, Beşiktaş'ı bilmeyenler Beşiktaş'ın defterinde ne yazdığını göremez. Biz Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan şifreleri aldıktan sonra Beşiktaş'ın ufkunu güzelliklere açmaya devam edeceğiz.

AHMET NUR ÇEBİ'YE GÖNDERME!

"Unutmayın, bize tüzüğümüz gereği yapılması gereken devir teslim yapılmadı. Görevi bırakıyorsanız devir teslim yapacaksınız. Kongrelere de böyle kalabalık, korumalarla gelmeyecektiniz. Ben Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz dedim. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır altında kalırsınız. Benim rakibim Serdal Adalı'ydı, salona geldiğini kimse hissetti mi?"

"TARİH HER ZAMAN HATIRLAYACAKTIR"

"Yönetimde keyfilik, tek imza uygulaması ve denetimden kaçınma dönemi sona ermiştir. Daha şeffaf ve güçlü bir kurumsal yapı kurulmuştur. Tüzük değişikliğine onay veren Beşiktaşlıları tarih her zaman hatırlayacaktır."

"ARTIK RAHAT GİREMEYECEKSİNİZ"

"Beşiktaş sana babamdan kalan miras değil, çocuğuma olan borcumsun. Beşiktaş şahısların kendini tatmin etme yeri değildir. Beşiktaş ticari menfaatlerinizi takip edeceğiniz yer hiç değildir. Toplu halde Beşiktaş'a üye yapılan bu insanlar buraya rahat girsinler diye yapıldı. Buraya artık rahat giremeyeceksiniz."

"ARTIK OLMAYACAK BU!"

"Her gün yeni şeyler ortaya çıkıyor. Disiplinden kaçınca sevinen isimler ortaya çıkıyor. Hiç sevinmesinler. Kaan Bey bilgisayar şifrelerini çözmeye başladı. Hepsi bitsin huzurunuza hepsini getireceğiz. Geçtiğimiz pazar günü Ankara'dan bir mektup geldi. 'Beni zorla üye yaptılar, lütfen benim üyeliğimi silin' demiş. Niye Beşiktaşlı olmayan birini üye yapıyorsunuz bu kulübe! Artık olmayacak bu!"

"BEŞİKTAŞ'IN MALINA ÇÖKME DEVRİ BİTTİ"

"Kimsenin iktidar hırsı için kendinizi kullandırmayın. Beşiktaş'ın malına çökme devri artık sona ermiştir."

"DEVLETTEN İZİN BEKLİYORUZ"

"Kara Duvar'ın yasal işlemleriyle ilgili çalışmalar bitti. Artık devletten izin bekliyoruz."

"BEŞİKTAŞ'IN BU ZARARINI VERECEKLER"

"Akatlar 15 Mart 2020'de kiraya verilmiş. İmzayı atanlar burada oturan arkadaşlardan birsi. 15 Mart'ta verilen şirkette aynı tarihte kurulmuş. Şimdi şirketin kim olduğu belli değil, bulunamıyor. Biz kurucularını biliyoruz. Gelip çıkacaklar ve Beşiktaş'ın bu zararını verecekler."

"BEŞİKTAŞ'IN MALINA SİZ NE YAPIYORSUNUZ?"

"Bu yönetim kurulunda dairesi olan vardır. 90 Bin TL'ye kiraya verdiğiniz hiç daire var mı? Akatlar Sporium'a nasıl kıydınız. 2031 yılına kadar kirası bu şekilde. Beşiktaş'ın malına siz ne yapıyorsunuz."

"PLAKAMIZI ASTIRDIK"

"Fulya Benzin İstasyonun'ndaki Kahve Dünyası ve görüntüleme merkezinin Beşiktaş'a ait olduğunu biliyor muydunuz? Onun bize ait olduğu ortaya çıktı ve plakamızı astırdık oraya."

"SEÇİMDEN ÖNCE BU YAPILIR MI YA!"

"Akaretler BJK Plaza en değerli varlıklarımızdan birisi. Seçimden 10 gün önce burası için 10 Milyon TL almışlar kiralamak için. Biz gelince anlaşma olmadı. Parayı veren şimdi parasını istiyor. Seçimden önce bu yapılır mı ya!"

"BEŞİKTAŞ'IN TAPUSU ÇOK"

"Bunlar Tapularımız. Çok tapumuz var. Beşiktaşlı tapuyu sever, Beşiktaş'ın tapusu çok. Bulamadığımız yerler de var. Yavaş yavaş buluyoruz."

"BUNU DÜZELTECEĞİZ"

"Beşiktaş'ın alması gereken kira 53.7 Milyon TL iken şu an aldığımız kira 13 Milyon TL. Bunu düzelteceğiz."

"BUNLARDAN MI PAY VERELİM?"

"Eski yönetim 'bu takım başarılı olursa bana pay verin' demişti. Peki, 23.59'da yemekli partide aldığınız Eric Bailly transferinden mi pay verelim? Ante Rebic transferinden mi pay verelim? Yüzde 50'sini nasıl aldığınızı anlamadığımız oyuncu için mi pay verelim? Bankadan kredi alıp 2.318 milyon euro ceza almaya mahkum ettiğimiz Ruiz için mi payı verelim? Afrika Kupası bilindiği halde 8 Afrikalı oyuncu aldınız."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Beşiktaş'ın son şampiyonluğundan sonra 3 sezonda 36 oyuncu alınmış. Biz göreve geldiğimiz dönemde gruplaşmanın olduğunu gördük takımda. Çözüm üretemiyorduk. Bunda Santos da yeterli olmadı. Daha sonra tam 37 oyuncu gönderdik ve 8 oyuncu aldık. Bronckhorst ile çok iyi bir uyum içindeyiz. Hocamıza güvenin. Bu takım iyi bir takım. 14 yabancı sınırı nedeniyle son gece ancak Amartey ile yolları ayırabildik. Hala düşünmediğimiz yabancı oyuncular da var. Kış transfer döneminde gerekli takviyeleri yapacağız."

"BEŞİKTAŞ DEVLETİ, DEVLET DE BEŞİKTAŞ'I SEVER"

"Makamlara giderken arkamızdan konuşanlar, Beşiktaş'ın işleri yürümesin diye kapı çalanları Beşiktaş'ın vicdanı asla kabul etmeyecektir. Sakın araya girmeye çalışmayın, Beşiktaş devleti, devlet de Beşiktaş'ı sever."

"RUHU ŞAD OLSUN"

"Onursal Başkanımız Süleyman Seba Beşiktaş'ı eline geçirmeye çalışan yapıya karşı devlet gibi durarak bu yapının Beşiktaş'a müdahale etmesini engelledi. Süleyman Ağabey'in ruhu şad olsun."

"BU RAPOR YOLSUZLUKLARLA DOLUDUR"

"14 milyon euro değerinde 14 tane oyuncu kontratı yapılmış. İmza yetkisi olmayan yöneticiler imzalamış. Tabata, Ferrari, Mendes meseleleri enteresan rakamlara ulaşmış. 25 Mart 2021 tarihinde hiçbir kurul görüşü alınmadan karşılıklı davalardan vazgeçilmiş. Bu rapor yolsuzluklarla doludur. Beşiktaş'ın finansal olarak bu hale gelmesinin nedenidir o raporda yazılanlar."

"NEVZAR DEMİR ARTIK TAŞIMA SU İLE DÖNMEYECEK"

"Her stadyumda 2 Bin euroya koltuk yapılırken burada 3200 euroya nasıl yapıldı. Daireler için verilen paralar, çatıda ihaleye aykırı kullanılan malzemeler. Spor Okulları'na boru satmışlar. Soruyorum ben onlara 'boruya ihtiyacınız var mı?' diye 'bizim boruya ne ihtiyacımız olacak' dediler. 22 yıldır Spor Okulları'na boru satan arkadaşlar Nevzat Demir'e su borusu çekmeyi unutmuş. Artık İSKİ'den su gelecek ve Nevzat Demir artık taşıma su ile dönmeyecek."

"YOLA ÇIKACAK ARKADAŞLARA BAŞARILAR"

"Yarın yola çıkacak arkadaşlara başarılar. Boğazın Efendisi Beşiktaşımız'a her alanda başarılar diliyorum. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah Beşiktaşımız'ı ve canımız vatanımız Türkiye'mizi korusun."