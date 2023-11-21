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Spor

Hasan Arat, PSG ile anlaştığını duyurdu!

Beşiktaş Başkan Adaylarından Hasan Arat, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Arat, Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile transfer konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

21 Kasım 2023 Salı 21:18 - Güncelleme:
Hasan Arat, PSG ile anlaştığını duyurdu!
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Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Arat, futbolcu transferi konusunda Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Hasan Arat'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Arat'ın paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Değerli Beşiktaşlılar,

Bugün Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık.

Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor.

Beşiktaşımız için hayırlı olsun."

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