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Spor

Hasan Arat taraftarlara müjdeyi verdi! ''Sürprizlerimiz olacak''

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün sponsorluk anlaşması imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Arat, 'Konyaspor maçında stadyumumuzda bazı sürprizler olacak. Taraftarımızı çok önemsiyor, dinliyoruz.' cümlelerini sarf etti.

9 Ekim 2024 Çarşamba 12:52 - Güncelleme:
Hasan Arat taraftarlara müjdeyi verdi! ''Sürprizlerimiz olacak''
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

"ÇATIYI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gecesini gündüze katan, sabah 6'da Ümraniye'ye giden, bu tesislerin tamamına eli değen, hepsini düzeltmeye çalışan kıymetli yönetim kurulu üyemiz Çağlayan Tugal. Çatıyı da tamamen değiştirdi. Güzel oldu. Çok iyi bir malzeme kullanıldı. Zamanında yapılması gereken orijinal malzemeyi biz kullandık. Çağlayan Bey'i Beşiktaş camiası büyük bir takdirle karşılıyor." dedi.

Beşiktaş Yöneticisi Çağlayan Tugal, bu sözlerin ardından "Ekrem İmamoğlu başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kiptaş Genel Müdürü Ali Bey'i bizle birleştirdi, çok değerli projelere beraberce imza atacağız. Yaklaşık 8 aydır iş birliğimiz var Kiptaş ile. Masada Kiptaş gibi dinamik bir grup olunca her projeye güçlü giriyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Anadolu'da, İstanbul'da çok fazla Kartal ismine rastlıyorum. Geçen Hollanda'ya giderken uçaktaki hostesin soyadı Beşiktaş'tı. Çok enteresan. İnsan her gün yeni şeyler öğreniyor." açıklamasında bulundu.

KARA DUVAR PROJESİ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kara Duvar projeleriyle ilgili olarak gelen sorunun ardından, "Konyaspor maçında stadyumumuzda bazı sürprizler olacak. Taraftarımızı çok önemsiyor, dinliyoruz. Taraftarın şikayetini, isteklerini çok ciddiye alıyoruz. Kara Duvar ile ilgili yapılması gereken tüm işlemleri yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilk müracaatı biz yaptık. Şu anda İçişleri Bakanlığımızda ve diğer kurumlarda konu görüşülüyor.

Talebelerden gelen fiyat serzenişleri var, haklılar. Neler yapabileceğimizi görüşüyoruz, en kısa zamanda açıklayacağız. Ekonomik bir şekilde içeri girecek talebeleri ön plana alacağız. Kademe kademe bunu da gerçekleştirmeye başlayacağız. Stadımızın her noktasına Çağlayan Tugal Bey hakim." yanıtını verdi.

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