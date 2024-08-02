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Spor

Hasan Arat transferi duyurdu! İşte Beşiktaş'ın yeni savunmacısı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yarın oynanacak Süper Kupa maçı öncesi takımı Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret etti. Basın mensuplarıyla bir araya gelen başkan Hasan Arat transfer çalışmaları hakkında da 'Bir transferin daha lisansı çıkacak. Emirhan Topçu Beşiktaş'ı çok istedi. Hayırlı olsun.' dedi.. İşte o açıklamanın detayları...

2 Ağustos 2024 Cuma 10:59 - Güncelleme:
Hasan Arat transferi duyurdu! İşte Beşiktaş'ın yeni savunmacısı
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ümraniye'de takımı ziyaret etti. Arat, daha sonra basın mensuplarına açıklamalar yaptı. İşte o sözler....

"ÇOK ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTIK"

"İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocamız gerekli çalışmaların ardından ihtiyaçlarını bildirdi. Gidecek olan oyuncularımız var, bu normal.14 yabancı ve mavi kart hakkımız var. Avrupa ve Türkiye'de altyapısından en çok oyuncu çıkaran kulübüz. PSG ile bir görüşme yaptım, o görüşmede de bunu net bir şekilde gördüm. Beşiktaş bununla gurur duymalı. Taraftarları heyecanlandıran çok önemli transferler yaptık. Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah, kartala zeval görmeden yoluna devam etmesini nasip etsin."

SÜPER KUPA MAÇI

"Boğazın Efendisi, Atatürk Olimpiyat Stadı'na bir kez daha geliyor.

EMİRHAN TOPÇU

"Transfer çalışmaları devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst ile görüşülüyor. Bir transferin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular alınıyor. Emirhan Topçu ve annesi, Beşiktaş'ı çok istedi. Hoca da istedi. Hayırlı olsun."

TARAFTARA MESAJ

"Taraftarlar Süper Kupa maçında sakin olmalı. Hakemler adil yönetim göstermeli. Yeni TFF'nin ilk sınavı, iyi geçeceğini düşünüyorum."

"SÜPER KUPA'YA PRİM VAR"

"Galatasaray ile oynayacağımız Süper Kupa maçı için prim var. Onu yarın futbolculara söyleyeceğiz."

"YOĞUN TRANSFER ÇALIŞMASI VAR"

Hüseyin Yücel: "Beşiktaş olarak çok yoğun transfer çalışmalarımız var. Bomba gibi bir Beşiktaş olacak. İnşallah kupa da Beşiktaş'ın olacak."

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