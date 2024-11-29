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Spor

Hasan Arat veda etti: Gitmem gerekiyordu

Beşiktaş'ta başkanlık görevinden ayrılan Hasan Arat, açıklamalarda bulundu. Arat yaptığı açıklamada 'Bunlar demokrasilerde normal şeyler var. Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum' dedi.

29 Kasım 2024 Cuma 18:20 - Güncelleme:
Hasan Arat veda etti: Gitmem gerekiyordu
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Beşiktaş'ta başkanlık görevinden ayrılan Hasan Arat, açıklamalarda bulundu.

"GİTMEM GEREKİYORDU"

Ayrılma kararına değinen Arat, "17 yaşında bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiysem; bugün aynı şekilde alnım açık buradan çıkıyorum. Nezaket göstererek gelenler oldu, onlarla vedalaşmamış en doğal şey... Bizler gelip geçiciyiz, bugün burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın asaletini yaşıyoruz. Bunlar demokrasilerde normal şeyler var. Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş gençlere emanet, Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak." dedi.

Son olarak helallik isteyen Arat, "Kriz dönemlerinde havlu atmayalım! Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Hakkınızı helal edin." diyerek sözlerini noktaladı.

Hasan Arat tüm yöneticileri tek tek öptü ve "Allah'a ısmarladık" diyerek basın toplantısını sonlandırdı.

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