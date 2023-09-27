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Spor

Hasan Arat'a büyük onur!

Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat'a 'Malopolska Onursal Vatandaşı' unvanı ve Krakow Onur Madalyası verildi.

27 Eylül 2023 Çarşamba 18:58 - Güncelleme:
Hasan Arat'a büyük onur!
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Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat'a, Polonya'da 21 Haziran-2 Temmuz'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'ndaki katkılarından dolayı "Malopolska Onursal Vatandaşı" unvanı ve Krakow Onur Madalyası verildi.

Polonya'nın Malopolska Bölge Meclisi, Hasan Arat'a, 3. Avrupa Oyunları'nın gerçekleştirilmesinde aldığı görevler ve sunduğu katkılar nedeniyle "Malopolska Onursal Vatandaşı" unvanı ve Krakow Onur Madalyası verdi.

Krakow kentinde ve Malopolska bölgesinde düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın başarıyla sonuçlanmasının ardından Malopolska Bölge Meclisi, 28 Ağustos'ta gerçekleştirdiği oturumda aldığı kararla, Hasan Arat'a, Polonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Andrzej Krasnicki'ye ve Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı Spyros Capralos'a onursal vatandaşlık verilmesini onaylamıştı.

Zakopane kentinde 700 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen törende Malopolska Valisi Witold Kozlowski'nin elinden ödülü alan Hasan Arat, yaptığı kısa konuşmada, takdim edilen beratı ve madalyayı, Türkiye, ailesi ve emeği geçen tüm Avrupa olimpiyat komiteleri adına kabul ettiğini ifade ederek, Polonya'ya ve Malopolska Bölge Meclisi'ne teşekkür etti.

  • Hasan Arata
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