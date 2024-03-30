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Spor

Hasan Arat'ın Valentin Rosier için kararı net

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, devre arasında kiralık olarak takımdan ayrılan Valentin Rosier'in takıma geri dönmesini istemiyor.

Takvim30 Mart 2024 Cumartesi 13:17 - Güncelleme:
Hasan Arat'ın Valentin Rosier için kararı net
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Beşiktaş'ın ara transferde yaklaşık 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Nice'e kiraladığı Valentin Rosier ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Nice'in düşük performansı nedeniyle Fransız sağ bekin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.

HASAN ARAT SICAK BAKMIYOR

Sezon sonu siyah-beyazlılara geri dönmesi Rosier'in dönüşüne sıcak bakmayan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da, "Ben buradayken dönmesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Hasan Arat'ın bu tavrı sonrası 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirileceği ve Rosier'i isteyen kulüplerden teklif getirilmesinin isteneceği belirtildi.

Nice'te 3 maçta süre bulan Rosier, skor katkısında bulunamadı. Rosier'in Beşiktaş ile sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.

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