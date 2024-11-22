Yeni hayata geçirilen BJK SuperApp büyük ilgi gördü. Başkan Hasan Arat, dünkü toplantıda şunları söyledi: "1 yılda 1 milyon indirme dedik 14 saatte 230 bin oldu. Dünyada tarihi rakam. Yoğunluktan sistem çökmüş olmasına rağmen 10 dakikada bin kişi giriyor.

300 bin cüzdan-kredi kartı dedik, 14 saatte 72 bin oldu. Özel nedenlerle bir süre ortada olmamam, algılara neden oldu. Vaatleri yapma oranımız yüzde 72. Talisca ile Hüseyin Bey ilgilenmişti, maliyetleri yüksek. Bizim zaten Rafa Silva'mız var.

İki kulübün pozisyonları hakemlere izletme rüyası bitti, olacak iş değildi. Tüm kulüplerin buna dahil olması gerekir. Geçen seneden Beşiktaş'ta travma vardı, bu seneki kadro farklı, reaksiyon veriyor. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Chelsea'den oyuncu alıyorduk, Arabistan'a gitti. Yabancı VAR konusuna TFF ve kulüpler sıcak baktı."