Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı kulübün 2024 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Hasan Arat'ın açıklamaları şöyle:



"Beşiktaş büyük bir değişim yolculuğu içerisindedir. Kurumsal yapıda, hukukta, ekonomide, disiplinde çok büyük değişimler yaşıyor. Büyük camialarda kısa sürede onarım ve restorasyon yapmak çok zordur. Buna rağmen Beşiktaş bunların üstesinden gelmektedir. Beşiktaş mazerete üretmek yerine sonuç üremektir. 9 Ay 16 gün, bize 9 yıl gibi geliyor. O kadar yoğun geçiyor ki anlatamam. 198 iş günü görev yaptık. Büyük değişimler için zor ve uzun bir yola çıktık. Seçimden bu güne geçen sürede 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldı. Bu Beşiktaş büyüklüğüne yakışır bir heyecan yakaladığının göstergesidir. ve çok daha büyük, bağımsız bir camia haline gelmiştir."

"Kulübümüze çok sayıda üyelik başvurusu geliyor. Büyük bir değişime imza atıyoruz. Yeni üyeleri, genç üyeleri, kadın üyeleri kazanmamız çok önemli."

"Beşiktaş artık doğru yoldadır. Ayağa kalkmış ve hedeflerine koşmaktadır."

"Cumhurbaşkanımıza kazandığımız kupalarla gittik. Beşiktaş, devletini sever ve devlet de Beşiktaş'ını sever. Sayın Cumhurbaşkanı'na daveti ve yorumları için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

GALATASARAY'A GÖNDERME

"1 Temmuz'da ilk idmanı yaptık, 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıktık. Sonucu zaten biliyorsunuz."

"Teknik direktör seçimi, oyuncu seçimi kısa sürede kolej havasını getirmişti. Belki de bu yaptıklarımız çoğunuza Süleyman Seba dönemini hatırlatmıştır. Hentbolda 3 tane kupa kazandık. Genç kürekçilerimize yatırım yapıldı, Türkiye kupalarını kazanmaya başladık. Voleybol kadında iyi bir takım kurduk. Diğer sporlarda birçok şey yaptık, olimpiyatta sporcumuz yer aldı."

"Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hüseyin Yücel, kulübün büyük değişiminde önemli rol oynadı. Transferlerde, transfer komitesi başkanı olarak öncü rol aldı. En sıkıntılı anlarda hep kulübün yanında oldu. Mete Vardar hayatını Beşiktaş'ta yaşayan bir insan. Futbol takımımızın tüm kafilesinden sorumlu. Sadece bu değil, Beşiktaş neye ihtiyacı olsa; Vardar ailesi Mete ile birlikte yanımızda olmuştur. Onur Göçmez kolunda kartal dövmesi olan, sporu seven ve Türkiye'nin en önemli kurumlarında olan birisidir. Futbolu çok iyi bilir. Verdiği tüm katkılardan dolayı şükranlarımızı sunarım. Kaan Şakul neredeyse 18 saatini kulüpte geçiriyor, hepimizin yükünü alıyor. Çok koyu bir Beşiktaşlı, ne zaman bir hata yapacak olsak, Beşiktaş adaletinin sesi oluyor. Bize sağdan soldan gelen kurumlar oluyor, Kaan bize haber vermeden onları yolluyormuş. Feyyaz Uçar çok iyi bir golcüydü ama bu kadar iyi yönetici olacağı şaşırtıcı oldu. Tesislerde yatıyor. Prof. Dr. Işıl Zeybek, Beşiktaş'a çok büyük emekler veriyor. Çağlayan Tuğal sabah tesislere gidiyor, teşekkür ediyoruz. Dava arkadaşım, Süleyman Seba sevgisinden vazgeçmeyen Ekrem Keçoğlu. Kadir Kılıç'ın neler yaptığını anlatacağım. Burak Aslan, Feyyaz Uçar'ın formasıyla uyumuş ama şimdi beraber çalışıyorlar. Emeklerinden dolayı teşekkürler. Cüneyt Sezgin büyük emekler verdi. Yalçın Ayaydın ise Kartal Yuvası'nı uçurmaya başladı."