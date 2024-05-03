Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Almanya ziyaretinin ardından havalimanında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye dönen Hasan Arat "UEFA, kulüpler, oyuncu ve teknik adamlarla görüşmeler yaptık. Beşiktaş için faydalı bir seyahat oldu. Bizim çok işimiz var. Sivasspor maçı, kupada yarı final... Kupada hedefe giderken, işlerimizi yapıyoruz. Umarım arzu ettiğimiz sonuçları alırız. Temaslarımı arkadaşlarımla paylaşacağım. Mayıs ayı yoğun geçecek." açıklamasını yaptı.

NURİ ŞAHİN SORUSUNA CEVAP

"Nuri Şahin'le bir görüşme oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Hasan Arat "Hedefimizdeki tüm kişilerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz." açıklamasını yaptı.

"İMZALARA SAYGI GÖSTERMEK LAZIM"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimi ile alakalı konuyu yanıtlayan Hasan Arat "İmzalara saygı göstermek lazım. Genel kurul toplamaya yettiği an, o imzalarla ilgili yorum yapılmaz. Saygı ile karşılamak lazım. Demokrasiden bahsediyorsak, o verilen imzaları saygıyla karşılamak ve dikkate almak lazım. Reddetmemek lazım. Bu çekişmenin kimseye faydası olmaz. Aklı selimin galip geleceğine inanıyorum. Kimsenin imzaları küçümsemeye hakkı yok. Kurallara bakmak lazım, kurallarla oynamamak lazım. İmzaların toplanmasında Ecmel Faik Sarıalioğlu büyük emeği var. Kulüplere baskı yok yapmayın. İnşallah çok aday olur ve herkes özgür seçimini yapar." dedi.