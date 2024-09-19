Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sponsorluk lansmanında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ, BANA ÇOK ŞEY VERDİ"

"Beşiktaş, bana çok şey verdi. Beşiktaş sayesinde okudum, Beşiktaş sayesinde iş hayatına girdim. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır sloganı buradan geliyor."

"BASKETBOL TAKIMINI DESTEKLEYİN"

"Beşiktaş camiasına saygılarımı yolluyorum. Basketbol takımını desteklemelerini istiyorum. Geçen sene yarattığımız coşkuyu bu sene de yaşatmalarını istiyorum."

"BEŞİKTAŞ, ÇOK MÜCADELECİDİR"

"Bu takımın geçen sene kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizden önceki yöneticiler de büyük emek verdi. Biz o yönetimden aldığımız takımı aynı felsefede devam ettirdik. Koç Alimpijevic, Beşiktaş'ın çok sevdiği, inandığı bir insan. Ailesi, Türkiye'yi çok seviyor. Kendisi Beşiktaş'ı çok seviyor, Beşiktaşlılar Alimpijevic'i seviyor. Takımdan ayrılanlar - gelenler olacaktır. Bu, sporun doğasında var. Biz bunu futbolda da yaşadık. Bunlar yaşanabiliyor. Biz bu işin temelinde, koç Alimpijevic'in felsefesine inanıyoruz. Beşiktaş, çok mücadelecidir. En zor zamanlarda bile ayağa kalkmasını bilir. Geçen sene Sinan Erdem'deki maç, tarihi bir maçtır. 17 bin kişi falan geldi. Bu sene aynı şeyleri yaşayacağımızı düşünüyorum. Avrupa'da daha iyi bir netice alabilirdik, bu sene aynı iddiamızı devam ettireceğiz."

"BU ARMA, BİZİM SEVDAMIZ"

"Bu arma, bizim sevdamız. Bu arma, kendine en saygın sponsorları yanında buludurma konusunda büyüklerimizin bıraktığı mirastır. Büyüklerimiz, kulübü nasıl idare edileceğini bize öğretmişlerdir. Aynı felsefede, saygın ve Türkiye'ye mal olmuş kurumlarla bir arada olmanın mutluluk ve gururunu yaşayacağız. Bunlar bize büyüklerimizden mirastır. Bunu devam ettireceğiz."

"BEŞİKTAŞ BASKETBOLU BİR GELENEKTİR"

"Beşiktaş basketbolu bir gelenektir. Beşiktaş, çok güzel, saygın bir yerdir."

"BEŞİKTAŞ'IN HAYALİ DEVAM EDECEKTİR"

"Beşiktaş, EuroLeague konusunda tecrübesi olan bir takım. Bizim seçim sloganımızda EuroLeague girme hedefimiz vardı. Fakat geçen sene futbolda yaşanan sıkıntıdan dolayı Hüseyin Bey ile konuştuk ve önce futbolu toparlayalım dedik. Ana hedeflerimizden biri futbol takımının bir an önce kendine gelmesiydi. Büyük bir transformasyon yaşandı. Bu yaşanırken finansal ihtiyacı beraberinde getirdi. Hüseyin Bey, ihtiyaç olan finansal konuyu futbola aktardı. EuroLeague'de de Wild Card'ı tek takıma veriyorlar. Bizim EuroLeague planımız değişmiş değildir. Göreve geleli 8-9 ay oldu. Bu zaman içinde çok şey yapıldı. Bunu da gelecek sene planlarımızın içerisinde bulunduracağız. Ekonomik olarak uygun olduğu takdirde yapacağız. Yoksa lüzumsuz bir borçlanma içerisine girip böyle bir hedefe koşmak değil. İlk önce geçen sene yarıda kalan EuroCup hedefine ulaşmamız, hatta Wild Card'a gerek kalmadan kupayı kazanıp direkt katılma ihtimalimiz olabilir. Hedeflerinizin olması lazım, bizim hedeflerimiz hala yerindedir. Bu takıma da güveniyoruz. Beşiktaş'ın hayali devam edecektir."

"SALON SIKINTIMIZ DA OLMAYACAK"

"Salon sıkıntımız da olmayacak. Önümüzdeki günler bu gelişmeleri gösterecektir. Beşiktaş'ın bu hayalleri her zaman olacaktır. Hayalleriniz ve hedefleriniz olmadan bir yere varamazsınız. Biz bu sene hedeflerimize doğru devam edeceğiz"

"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN EN ÖN SIRALARA OYNAR"

"Basketbolda olsun futbolda olsun Beşiktaş her zaman en ön sıralara oynar. Diğer takımların bütçeleri çok yüksek. Beşiktaş'ın oynadığı basketbol takdir ediliyor geçen seneden beri. Bu sene takviyeler de oldu. Koçumuzun hedefi her zaman yukarıdadır. Hedefiniz olmadan bir yere gidemezsiniz. Başarılı olacağımıza inanıyorum ben. Büyük konuşmamak, iyi çalışmak, süreci iyi yönetmek lazım. Burada ben bir konuya değinmek istiyorum, kadın basketbolumuz da gayet iyi bir noktaya geldi. Geçen sene final oynadı. Kadınlarda da biz kuvvetli bir şekilde devam edeceğimize inanıyoruz."

BASKETBOL FEDERASYONU SEÇİMİ

"Biz Beşiktaş olarak demokrasiye çok inanıyoruz. Bunu futbol federasyonu seçimlerinde de söyledik. Demokratik ortamlar her zaman iyidir. İmzasını tamamlayacak adaylara başarılar diliyoruz. Gün geldiğinde yönetimle birlikte bunu değerlendireceğiz.

"BEŞİKTAŞ'IN MALLARINA ÇÖKMÜŞLER"

"İşin finansman modeli çok önemli. Basketbolun televizyon açısından önemli bir geliri yok. EuroLeague'de kar edebilen takım yok ve bu sürdürülebilir değil. Her takımın ortalama 3-10 milyon civarında negatifle kapattığı bir sezon yaşıyorsunuz. Rakamlar çok yüksek. Beşiktaş'ın şu anda bu zararları kaldırabilmesi mümkün değil. Biz kendi içerisinde sürekliliği olan bir model peşindeyiz. Çalışmaları sürdürüyoruz. Beşiktaş'ta şu anda yapmamız gereken çok şey var. Hali hazırda çok ciddi yük var. Bu yükün bir planlaması var. Biliyorsunuz biz hep Beşiktaş'ın mallarının peşindeyiz. Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler. Şimdi biz hocamızın stratejisi çerçevesinde, takımını bozmadan, belirli takviyelerle EuroCup ve ligde final oynama hedefimiz var. Bunlar önemli hedefler. Biz bu hedefleri gerçekleştirecek şekilde yolumuza devam edeceğiz. Beşiktaş, buna layıktır. Bu takım, seyircisiyle birlikte bu seviyelere gelebilir. Oyuncularımıza güveniyoruz Bu planlamayı ileriki günlerde sizinle daha fazla paylaşabiliriz."

"ALLAH BEŞİKTAŞ'I NAZARDAN KORUSUN"

"Hayırlı olsun, emek veren herkesi, pazarlama ekibimizi, bu güzel ortamı hazırlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah Beşiktaş, Türkiye'yi nazardan korusun"