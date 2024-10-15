Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, gündeme dair soruları yanıtladı. İşte o açıklamalar....

"SADECE STADIN ÇATISINI DEĞİŞTİRDİK"

"Tüm bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz geldiğimizde sadece stadın çatısını değiştirdik ve emeğin ne kadar büyük olduğunu gördük. Beşiktaş yıllarca başka statta maçlarını oynadı. Taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara teşekkür ediyoruz. Devletimize teşekkür ediyoruz bu stadımızı burada yeniden yapılmasına imkan tanıdıkları için. Beşiktaş biliyorsunuz kendi stadını kendi imkanlarıyla yaptı. Bu çok kıymetlidir. "

"GÜZEL BİR SÜRPRİZİMİZ OLACAK"

"Pazar gününden itibaren Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı faaliyetleri başlayacak. O hafta boyunca tüm takımlarımız kırmızı renk formayla çıkacak. Bunun biz hazırlıklarına 6 ay önceden başladık. Güzel bir renk kombinasyonu içinde Beşiktaş Futbol Takımı'nı Konya maçında göreceksiniz. Güzel bir sürprizimiz olacak. Burası Cumhuriyet Kutlamalarının ana kalbi niteliğinde. Tüm taraftarlarımızın burada olması önemli."

"YÜKÜMÜZ ÇOK AĞIR"

"Tüm sporlarda sezon çok uzun. Bu sezonu değerlendirirken mutlaka iniş çıkışlar olacaktır. Takımın bütün iskeleti değişti. 8 transfer yaptık ama gidenleri düşünecek olursanız hatta halen gidenlere maaş ödendiğini düşünürseniz yükümüzün ne kadar ağır olduğunu görürsünüz."

"BU TAKIMA GÜVENİYORUZ"

"Çok iyi bir iskelet kurduk. Beşiktaş 6. haftada yarıştan çekilen bir takım olmaktan çıkıp yarışmacı bir takım haline geldi. Bu bize umut vermektedir. Tüm branşlarda iniş çıkışlar olur. Bunu bütün takımlar yaşayacaktır. Bu takıma güveniyoruz. Bu takımın ahengi çok önemli. Gio hocamız ve teknik ekibimiz sayesin mükemmel bir ahenk kazandık. Beşiktaş taraftarı bu takımı seviyor. Bizim en büyük güvencemiz taraftarımızdır. Biz de sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu görev son derece zor. Camiaların bir bütün halinde hareket etmesi lazım."

"HERKESİN BU DİLDEN VAZGEÇMESİ LAZIM"

"Her türlü eleştiri yapılabilir ama layık olduğumuz sınırda bu hareketin devam etmesi lazım. Tüm kulüplere bu mesajı veriyoruz. Herkesin bu dilden vazgeçmesi lazım. Başkanlar bu dilde konuşmaya devam ederse sıkıntı yaşanır. Gençler arasında yaşananları da görüyorsunuz. Çocukların buraya gelmesini teşvik etmemiz lazım. Biz lise ve üniversite öğrencilerine özel bir indirim yapma kararı aldık. Biz gençlerin sporla daha çok uğraşmasını istiyoruz."

"BARIŞ ORTAMI DEVAM ETMELİ"

"Barış ortamının devam etmesini istiyoruz. Sadece taraftara yönelik konuşma yapan yöneticilerin de artık kendine çeki düzen vermelerini rica ediyoruz."

"HERKESE ÖRNEK OLMALI"

"Dün akşam İzlanda maçını izlediniz. Hakemler VAR konusunda hiç tereddüt etmiyor. Oynadığımız futbol çok doğru bir futboldu. Hakem kararları herkese örnek olmalı. VAR'ın anında devreye girmesi Türkiye'de birçok problemi bitirir. VAR'daki hakem dirayetliyse anında hakemi çağırıyor. Bu da vicdanları yaralamıyor. VAR güzel bir teknoloji ve bunu iyi kullanmak lazım."

OKAN BURUK GÖNDERMESİ

"Beşiktaş zaman zaman sıkıntılar çekiyor. Hocaların ceza kararından çektiği gibi. Bir hocanın ceza alıp diğerinin almaması kamu vicdanına ters şeyler."

SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

"Semih Kılıçsoy çok genç bir oyuncu. A Milli Takımın bir parçası olması çok önemli. Beşiktaş'ta hocasıyla birlikte bundan sonra ne olacağını tüm Türkiye'ye ve dünyaya gösterecektir. Semih Kılıçsoy, herkes gibi Beşiktaş'ın en değerli varlıklarından biridir. Geleceği çok parlak ve ona inancımız tam."