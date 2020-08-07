07 Ağustos 2020 Cuma 00:09 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 00:09

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Çağdaş Atan tercihini ve oyuncuları hakkındaki transfer iddilarını yanıtladı.

A Spor'a konuşan Çavuşoğlu, Bakasetas için de iddialı bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Welinton için; "Welinton daha gitmedi. Welinton için konuşma var, görüşme var ama henüz netleşmedi. Futbolcu şu anda yurtdışında. Döndükten sonra herhalde bir şeyler olur." dedi.

"GENÇ HOCALARA ŞANSLAR VERİLMESİ GEREKİR"



Hoca tercihini değerlendiren başkan; "Çağdaş Atan hocamız, bizim Sergen Hoca gittikten sonra bir fırsat verilirse iyi şeyler yapar diye düşündüğümüz bir kardeşimiz. Sergen Hoca bizden ayrıldıktan sonra Erol Hoca ile anlaştık. İleriye dönük, bir yerde bir takımda şans verilirse bilgisi birikimi Almanca-İngilizce bilmesi, Sergen Hoca'nın ona tam yetki vermesi... Biz onu gördük. Şimdi de biz gündeme aldık Erol Hoca, Fenerbahçe'ye gidince. Genç hocalara şanslar verilmesi gerekir. Çok iyi değerlendiren ve başarılı olan hocalar var." dedi.

Caulker-Fenerbahçe iddiaları için ise;"Caulker'ın bizle sözleşmesi devam ediyor. Nasıl Fenerbahçe ile el sıkışacak? Asla Fenerbahçe öyle bir şey yapmaz. Bir şey olsa Ali Koç Başkan beni arar. Asla öyle bir şey olamaz. Fenerbahçe böyle bir girişim yapmaz." dedi.

5 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ VAR



Bakasetas için konuşan Hasan Çavuşoğlu; "Bakasetas'ın sözleşmesinde 5 milyon euro serbest kalma maddesi var. Türkiye'deki kulüplerin alabileceğini sanmıyorum." dedi.

Genç Emin Bayram iddialarına yanıt veren başkan; "Emin Bayram, Alanya'ya tatile geldi. O da bizim bir kardeşimiz. Burada biriyle sohbet etsem, muhabet etsem hemen transfere yoruyorlar. Ancak, transfer söz konusu değildir." dedi.