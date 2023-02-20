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Spor

Hasan Çavuşoğlu: Taraftarları bu maça davet ediyorum

Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, depremden zarar görenlerin yararına Galatasaray ile yapacakları hazırlık maçında taraftarların tribünleri doldurması gerektiğini söyledi.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 18:17 - Güncelleme:
Hasan Çavuşoğlu: Taraftarları bu maça davet ediyorum
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Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getiren Çavuşoğlu, yaraların sarılması için ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, gazetecilere yatığı açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle çok üzgün olduklarını belirtti.

Bu anlamda 26 Şubat Pazar günü Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Galatasaray ile hazırlık maçı yapacaklarını anımsatan Çavuşoğlu, "Maçın gelirinin tamamı AFAD'a bağışlanacak. Birlik ve beraberlik içinde olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimine teşekkür ediyorum. Taraftarları bu maça davet ediyorum. Stadyumun bu maçta dolu olacağına inanıyoruz. Alanya halkı bu konularda duyarlıdır." diye konuştu.

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