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  • Hasan Çavuşoğlu'ndan Efecan ve Salih açıklaması: ''Bazı saygısız hocalar...''
Spor

Hasan Çavuşoğlu'ndan Efecan ve Salih açıklaması: ''Bazı saygısız hocalar...''

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sözleşmesi devam eden Efecan Karaca'ya bazı teknik direktörlerin transfer teklifinde bulunduğunu belirterek sert tepki gösterdi.

04 Mayıs 2021 Salı 16:17 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 16:17
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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin gözde isimleri Salih Uçan ve Efecan Karaca'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Öncelikle Efecan Karaca için görüşlerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bazı saygısız hocalar, direkt Efecan'ı arayıp transfer teklifinde bulunuyorlar. Çok çirkin ve terbiyesiz bir durum. Bizimle Haziran 2022'ye kadar mukavelesi var." dedi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yakın takibindeki Salih Uçan konusunda da Çavuşoğlu, "Henüz bizimle bir kontak kurmadı. Kararını da vermiş değil. Sözleşmesi bitiyor, tek bildiğim o." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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