Hasan Doğan’ı özlemle anıyoruz

TFF’nin sitesinde yayımlanan anma mesajında, “Futbol Federasyonu olarak merhum başkanımız Hasan Doğan’ı vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Saygınlığı ve örnek yöneticiliği ile daima hatırladığımız, güler yüzüyle hafızalarımızda yer edinen Doğan’ı 5 Temmuz 2008’de ebediyete uğurlamıştık” denildi. Federasyon başkanlığına 14 Şubat 2008’de seçilen Hasan Doğan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Hasan Doğan’ın adı Riva’da kurulu Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne verilmiş, 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan Sezonu ismiyle oynanmıştı.