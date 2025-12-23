İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8307
  • EURO
    50,7148
  • ALTIN
    6190.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hasan Fırat: Oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz
Spor

Hasan Fırat: Oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da yardımcı antrenör Hasan Fırat, mücadeleden memnun olduklarını belirtti.

AA23 Aralık 2025 Salı 20:27 - Güncelleme:
Hasan Fırat: Oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un yardımcı antrenörü Hasan Fırat, galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söyledi.

Fırat, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın genelinde iyi oynadıklarını aktardı.

İlk yarıda önemli fırsatları değerlendiremediklerinin altını çizen Fırat, "Maçı ilk yarıda bitirme şansımız vardı. Rahatlatıcı gol de gelmeyince maçın ilerleyen dakikalarında kendi adımıza biraz da skoru korumak içgüdüsü ile zaman zaman bireysel hatalarla pozisyonlar verdik. Ancak bunları da başarıyla savuşturduk. Genel anlamda oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz. Bu da bugünkü galibiyeti getirdi." diye konuştu.

Hesap.com Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öncan da deplasmandan puanla dönmek istediklerini belirterek, "Fakat girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. En az 1 puanla dönmemiz gerekiyordu. Artık kupada diğer maçlara bakacağız." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.