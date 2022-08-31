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Spor

Hasan Hüseyin Acar, Altınordu'ya transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, son olarak Ankaragücü'nde forma giyen 27 yaşındaki merkez orta saha Hasan Hüseyin Acar'ı renklerine bağladı.

DHA31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
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Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Altınordu A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun ve A Takım Oyuncu Alım Direktörü Cüneyt Yis hazır bulundu. Eskişehirspor'da 2015 yılında profesyonel olup, Göztepe, Tokatspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Ankaragücü formaları giyen Hasan Hüseyin'le 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Altınordu'ya geldiğim için çok mutluyum, vizyonu ve misyonu olan bir kulübe geldim. Altınordu, her zaman merak ettiğim ve çok da takdir ettiğim bir kulüp. Altınordu bünyesinden bir çok genç oyuncu çıkarıyor. Genç kardeşlerimizle birlikte oynamak için çok sabırsızlanıyorum. Her zaman kendimi geliştirmek isteyen bir futbolcuyum. Birbirimize katkı sağlayarak, kendimi geliştireceğimi düşünüyorum" dedi.

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