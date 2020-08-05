Hasan Kartal: ''TFF limit konusunda haklı''

05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:36 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:42

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TRT Spor canlı yayınına bağlandı ve TFF'nin belirlediği transfer limitleri ile gelecek sezon hakkında konuştu.

Hasan Kartal, "Limitleri belirlerken bir hesap yöntemi var. Bizim AŞ, sermayesi, mevcutları, borçlarına göre bir yöntem var. TFF'den önce bizim mali müşavirimiz hesaplamaları yaptı. Ona göre buna da çok yakın bir bedeli tespit etmiştik. Kulüplerin serzenişlerini ne şekilde değerlendirmek gerekir bilmiyorum. Hesabın sonucu bu.

"BORÇLANMAYACAKSINIZ"



Kasımpaşa biraz şey yapıyor ama ben şöyle bakıyorum. Fatih, istediği zaman AŞ'dir, sermayesini artırdığı zaman bu sıkıntıları aşar, aşması lazım. Hesaba düzgün verileri koyduğunuz zaman artırabilirsiniz. Borcu çok olan, sıkıntılı kulüplerde tabii limit sıkıntıları olacak. Bunu baştan düşünecekti kulüpler. Hesabı baştan yapacaksınız. Borçlanmayacaksınız. Genel bütçeyi ona göre yapacaksınız. Bence hiçbir yanlış yok diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Rizespor Başkanı Kartal, kendileri için belirlenen limitlerle alakalı olarak, "Bizim için limit uygun, sıkıntı yok. Uygun olmazsa, AŞ olarak sermaye artırımına gitmemiz lazım. Bizim borcumuz yok, geriye doğru borç yok. Ödememiz gereken borçlar var. Ha yetmiyorsa o zaman sermaye artırımı yapacaksınız. Ancak, limit bize yeterli." dedi.



"HESAP BU, NASIL DEĞİŞEBİLİR"

Kulüplerin limitlerle ilgili itirazlarına yönelik soruya Kartal, "Yapılacak itirazlarda mevcut kulübün ekonomik durumunu aktaramamışlardır. Zaten federasyon, bizim verilerle çalışma yapıyor. O vesileyle yanlış aktarmışlarsa değişebilir. Ancak, onun dışında hesap bu, nasıl değişebilir." cevabını verdi.

Limitlerin belirleneceği kurallarla alakalı olarak Hasan Kartal, "Bana göre bazı şeyleri sıkı tutmak lazım. Ekonomisini sıkı tutan kulüplerin daha iyi olması lazım. Kulüplerin ekonomilerinin iyi olması lazım. Bence oynanmasında da fayda var."

"6-7 BANKO TRANSFER YAPACAĞIZ"

Hasan Kartal, geride kalan sezon ve gelecek sezon hakkında ise, "Geçen sezon çok büyük şanssızlıklarla yaşadık. El Kabir'in ayağı kırıldı, Abarhoun kanser oldu, Umar'ın sakatlığı. Her türlü problem vardı. Genel yönetimimizde bir problem yok. Ben kulübü 182 milyon TL borçla aldım, şu an 70 milyon civarında bir borcumuz var. Hem ekonomik olarak kulübü daha rahat bir ortama getirdik, çok şükür de düşmedik. Bu seviyeye gelmemeliydik. Bu seviyede olmamızın nedeni de son hoca tercihimizdi.

Allahtan Malatya maçında o hoca yoktu. Malatyaspor'u yenerek ligde kaldık. Biz Rizespor'u düzgün yönettik. Yanlış yaptım diyebileceğim hiçbir şey aklıma gelmiyor. Düşüncemiz Tomas'la devam etmek. Bugün transferlerle ilgili çalışmalara başladı. Devam ediyor. Banko oynayacak en az 6-7 transfer yapmamız lazım. Bunu teknik ekip, işten anlayanlar söylüyor. 40 maç oynayacağız, Ziraat Türkiye Kupası da var. Sıkıntılı, zor bir dönem. Aşacağız diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı ve sözlerini noktaladı.