Hasan Kartal'dan küme düşmeme önerisi hakkında açıklama geldi

20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:20 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:20

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 takımın yaptığı küme düşmenin kaldırılması önerisi ile ilgili TRT Spor'a konuştu.

Düşmenin kaldırılması sonrasında alt sıralardaki takımların mücadele gücünün düşeceği yorumlarına karşı Kartal, "Düşme hattında yer alan takım, bir sonraki sezon gelirlerden düşük bir bedel alabilir. Alttan 3 takım, 5'er milyon almayacak şekilde bir kriter koyarsınız, çekişme devam eder." önerisinde bulundu.

Kendilerinin düşme ile ilgili bir endişesi olmadığını da söyleyen başkan, "Rizespor olarak bizde hiçbir problem yok. Biz içinde bulunduğumuz şartlar altında düşersek, düşelim ama ben Rizespor'un düşeceğini hiç aklımdan geçirmiyorum." dedi.