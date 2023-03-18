Hasan Özer, Altınordu kariyerine galibiyetle başladı

Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'da yüzler gülüyor. Sezonun ikinci yarısına istediği gibi başlangıç yapamayan kırmızı-lacivertli ekip, Teknik Direktör Gökhan Ünal ile yollar ayrılmasının ardından takımın başına Hasan Özer'i getirdi. Özer yönetimindeki ilk maçta Tuzlaspor'u Ali Özgün ve Emircan Gürlük'ün golleri ile 2-1 mağlup eden İzmir ekibi, ligde kalma yolunda çok önemli üç puan aldı.

Tuzlaspor maçının bitiş düdüğü ile birlikte Altınordulu futbolcular saha içinde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular daha sonra soyunma odasında sevinçlerine devam etti.

GALİBİYET ZEYNEP YILDIZ'A ARMAĞAN EDİLDİ

Altınordulu futbolcular, Tuzlaspor karşısında aldıkları galibiyeti yaşanan depremde annesi, babası ve ağabeyini kaybeden Spor Psikoloğu Zeynep Yıldız'a armağan etti. Tekrar İzmir'e dönen Zeynep Yıldız, takımın galibiyet coşkusuna ortak oldu.

OYUNCULAR MORAL DEPOLADI

Soyunma odasında galibiyetten dolayı tüm futbolcularını tek tek tebrik eden Teknik Direktör Hasan Özer, inanılmaz bir dönüşe imza attıklarını belirterek, "Ligde kalma adına çok önemli bir 3 puan aldık. O yüzden çok mutluyum. Bu geri dönüşlü 3 puanın bizi takım yaptığını ve daha da başarılı bir Altınordu olacağımızı gösterdiğini düşünüyorum" dedi.

Altınordu'nun Tuzlaspor'u mağlup ettiği karşılaşmada takımın galibiyetini atan Emircan Gürlük de, "Galibiyet golünü attığım için mutluyum. Çok güzel bir gol attım ama önemli olan takımın kazanmasıydı. Geçtiğimiz yıllarda böyle güzel dönüşlere imza atmıştık. Bu sezona kötü başladık. İnşallah bundan sonra galibiyet serilerine devam ederiz. Bulunduğumuz yer bize yakışmıyor" diye konuştu.

Altınordu'nun ilk golünü atan Ali Özgün ise maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Geri döndüğümüz maçı bırakmadık ve galibiyetle ayrılmasını bildik. Kalan maçlardan da iyi sonuçları alarak bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşırız" ifadelerini kullandı.

Takımın tecrübeli futbolcularından Metehan Mimaroğlu da Tuzlaspor maçında kritik bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, bir an önce alt sıralardan kurtulmak istediklerini ifade etti.

ALTINORDU U12 TAKIMI ŞAMPİYON

Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U12 Takımı, Fırat Albayrak U12 Ligi'nde play-off final maçında Urla Belediyespor'u 7-0 yenerek şampiyon oldu. Altınordu'nun minik sporcuları şampiyonluk sonrasında büyük sevinç yaşadı. Altınordu Futbol Kulübü tarafından 7-9 Nisan'da Selçuk'ta gerçekleştirilecek U12 İzmir Cup'ın 72. takımı da final maçını kaybeden Urla Belediyespor oldu.

Turnuvanın başlamasına sayılı günler kala da tüm hazırlıklar devam ediyor. U12 İzmir Cup'a Juventus, Porto, Benfica, PSV, Galatasaray, Bayer 04 Leverkusen, Fenerbahçe, Beşiktaş, Olimpik Marsilya, Celta De Vigo, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Ajax, Trabzonspor, Athletic Bilbao ve Chelsea başta olmak üzere 72 takım katılacak.