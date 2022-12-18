Hasan Özer: Galibiyet hasretine son verdik, çok mutluyuz

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında kendi sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hasan Özer, aldıkları iç puanla ilk defa iç sahada galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hasan Özer, kendileri için önemli bir maç olduğunu hatırlattı.

İçeride kazanamamanın stresini yaşadıkların dile getiren Özer, "Bir stres, taraftarımızı mutlu edememenin sıkıntısı vardı. Rakibimiz ilk dörtteydi. Deplasmanda sadece bir maç kaybeden bir takıma karşı belki sezonun en erken golünü bularak, skoru koruma amaçlı oynadığımız oyunla beraber zaman zaman kontra atakla yakaladığımı pozisyonlar oldu. Rakibinde uzun topa dönmesinden sonra oyuncularım iyi bir mücadele örneği gösterdi. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. İç sahadaki galibiyet hasretine son verdik o yüzden çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda rakibin özellikle uzun topla oynaması ve ikili forvete dönmesinden sonra beşli savunma hattı oluşturarak, zaman zaman ataklar yaptıklarını belirtti.

İyi pozisyonlar bulduklarını aktaran Özer, şöyle devam etti:

İyi bir mücadele örneği gösteren oyuncularımı kutluyorum. Bu 3 puan bizim için gerçekten çok önemliydi. Şu an 15 puan yaptık. Eksiklerimiz olacak tabi, Philip kırmızı kartla oyun dışında kaldı, Aldulsamed ve Ogün cezalı duruma düştü. Sakatlıklar, bir sürü problem, sıkıntı ve eksikliklerle yine iyi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Aldığımız 3 puan önemli. İlk defa iç sahada galibiyet almanın mutluluğunu yaşıyorum, camiaya ve yönetime hayırlı olsun, inşallah devamı gelir.

"PRİMİ AÇIKLAMIŞTIK"

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman ise stadın dışında gazetecilere yaptığı açıklamada uzun zamandır kendi sahalarında galip gelemediklerini hatırlattı.

Karşılaşmadan 3 puan aldıklarını aktaran Yaman, "Maçı kazandık, hocamıza ve futbolculara teşekkür ediyorum. İlk galibiyetimizi Malatya'ya ve taraftarlara hediye ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Maç öncesi primi açıklamıştık, güzel bir prim verdik arkadaşlara. Güzel mücadele ediyorlar, takımda birlikteliği sağladık. Çok güzel şeyler oluyor, inşallah Denizli maçını da alarak ligde kalmayı garantileriz." ifadelerini kaydetti.