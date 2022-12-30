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Spor

Hasan Özer, Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hasan Özer, istifa ettiğini açıkladı.

AA30 Aralık 2022 Cuma 12:29 - Güncelleme:
Hasan Özer, Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı
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Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yeni Malatyaspor'a geldiğimiz günden beri takımımızın başarısı için elimizden geleni yaptık. Ben ve ekibim yaşadığımız onca problem ve sıkıntılara rağmen oyuncu grubumuzu hem taktiksel hem fiziksel hem de mental olarak maçlara hazırlamaya çalıştık. Yaşanan son olaylardan sonra sürdürülebilir bir ortamın olmadığı ve oyuncularımızı motive edecek hiçbir argümanımızın kalmadığını üzülerek ifade etmek zorundayım. Bu nedenle ekibimle beraber istifa etme kararını verdiğimizi belirtmek istiyorum."

Özer, kendilerine destek olan Yeni Malatyaspor'un yönetim kuruluna, oyuncularına, Malatya Valisi Hulusi Şahin'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve taraftarlara teşekkür ederek, bundan sonraki maçlarda Yeni Malatyaspor'a başarı diledi.

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