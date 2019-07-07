Hasan Şaş: Biz de gülüyoruz
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılık görevini yürüten Hasan Şaş, kulüp televizyonuna yaptığı açıklama ile basında geçen transfer dedikoduları hakkında açıklık getirdi.
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Galatasaray yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, GS TV'ye sarı-kırmızılı takımın transfer gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, kulübün resmi kanalı GS TV'ye basında geçen transfer dedikoduları hakkında açıklamalarda bulundu.
''BAZEN BİZ DE GÜLÜYORUZ''
''O kadar çok isim yazılıyor ki bazen biz de gülüyoruz. Vincent Aboubakar, Diego Costa, Falcao, Nainggolan.. Galatasaray'ın hiç ilgilenmediği futbolcuları medyadan duyuyoruz. Önümüzde 2 aylık bir süreç var. Acele etmiyoruz. Ocak ayında gerekli takviyeleri yaptık, yine yapacağız.''
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