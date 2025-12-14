Hasketbol SK'da 15 maçta 32 oyuncu forma giydi

Oynanan final maçları ile tamamlanan Kayseri Basketbol Büyük Erkekler Ligi'nde bu sezon 15 maça çıkan Hasketbol SporKulübü, sezon boyunca kadrosunda U18 Erkekler, Ümit Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinden toplamda 32 farklı oyuncu forma şansı verdi.Bu 32 oyuncunun tamamı süre aldı ve istatistik yaptı. Kulüp Başkanı ve Antrenör Hasan Aksoyak, genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile bu sezonu tamamladıklarını söyledi. Aksoyak; "Tüm alt yapı takımlarında sahaya çıkmamız bizim için önemli bir avantaj. Bu sezon Büyük Erkekler Ligi'nde oynanan 15 maçta 32 farklı oyuncumuz forma giydi. Takımımızda forma şansı bulan, süre alan, centilmence mücadele eden tüm sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi. HasketbolSporKulübü'nde bu sezon tüm maçlarda forma giyen iki isim ise Gökhan Başbuğu ve Hasan Aksoyak oldu. Sezon boyunca takımda forma şansı bulan 32 isim ise şöyle;

Coşkun Arslan, Kadir Macit, Gökhan Başbuğu, Yiğithan Dizibüyük, Bekirhan Dizibüyük, Kemal Altıntop, Saruhan Bozkurt, Tuna Batır, Yahya Kanay, Enes Arık, Kayra Emir Ekiz, Ahmet Çağlı Büyükkeçeci, Osman Tokluman, Ömer Faruk Çetinkara, Burak Sertkaya, Mert Bozkurt, Berkay Tosun, Duran Şahin, Mahmut Yiğit, Siraç Bekler, Ertuğrul Güney, Samet Kalaycı, Y. Seyhan Çetiner, Ali Osman Erdoğan, Efekan Ablak, Berat Doğan, Kaan Serkan Arıkan, Salih Mersin Cengiz, Kerem Şenyüz, Efe Kural, Doruk Güleç, Hasan Aksoyak.