Hasret 6 aya çıktı! Altay'ın yüzü evinde gülmüyor

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de yer alan ve aldığı kötü sonuçların ardından TFF 2. Lig'e düşen Altay, yeni sezona başarılı bir giriş yapsa da 3. hafta itibarıyla yenilgiyle tanıştı. Ligin ilk haftasında 24 Erzincanspor'u ağırlayan siyah-beyazlılar, sezonun açılışını 1 puanla yaparken, ikinci hafta mücadelesinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'a konuk oldu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte ilk iki maçta 4 puan toplayarak başarılı sonuçlar elde eden İzmir ekibi, 3. hafta mücadelesinde Kastamonuspor'u konuk etti. Taraftarının önünde rakibine 2-0'lık skorla boyun eğen Altay, sezonun ilk yenilgisini de almış oldu.

Böylece son iç saha galibiyetini 1. Lig'de olduğu dönemde Giresunspor'a karşı alan siyah-beyazlılar, taraftarının önündeki galibiyet hasretini de 6 aya çıkarmış oldu.