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Spor

Hasret büyüdükçe büyüdü! Fenerbahçe'nin Devler Ligi özlemi 16 yıla çıktı

Dün akşam Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Lille'i konuk eden Fenerbahçe, 90+1'de yediği ikinci golle hayallerine veda etti. Alınan skorla sarı lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıktı.

Akşam14 Ağustos 2024 Çarşamba 09:18 - Güncelleme:
Hasret büyüdükçe büyüdü! Fenerbahçe'nin Devler Ligi özlemi 16 yıla çıktı
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Fransa'daki 2-1'lik maçın rövanşında mutlak gole ihtiyacı olan temsilcimiz, Lille kalesini adeta döverek maça başladı. 24'üncü saniyede Dzeko'nun bulduğu pozisyon, F.Bahçe'nin oyun felsefesini de ortaya koydu. İlk 15 dakikada ceza sahasını yoklayan Kanarya, 25'te önce Szymanski sonra Mert Hakan'la uzaklardan denese de 22 yaşındaki kalecileri izin vermedi. İkinci yarıda Lille oyuncuları, mümkün olan her fırsatta zamana oynayarak oyunu soğuttu. Ritmini her bulduğunda yerde yatan rakip oyuncular nedeniyle istediği baskıyı kurmakta zorlanan Kanarya, Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek için ihtiyacı olan golü 90+1'de Diakite'nin kendi kalesine gönderdiği topta buldu. 109'da Mandi kırmızı görse de 116'da VAR'la gelen penaltı, tüm planları alt üst etti. Sarı-Lacivertli temsilcimiz, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek...

YENI ROTA UEFA

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-Lacivertliler, UEFA'ya play-off oynamadan, direkt olarak grup etabında dahil olacak.

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