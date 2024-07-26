İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2024 Cuma / 20 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1087
  • EURO
    35,9733
  • ALTIN
    2520.99
  • BIST100
    10871.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hasret sona erdi! Galatasaray bekine kavuştu
Spor

Hasret sona erdi! Galatasaray bekine kavuştu

Galatasaray uzun bir süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı 21 yaşındaki Danimarkalı yıldız Elias Jelert transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı ekip oyuncuyu, 9 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Akşam26 Temmuz 2024 Cuma 09:26 - Güncelleme:
Hasret sona erdi! Galatasaray bekine kavuştu
ABONE OL

Geçen sezon Sacha Boey'in B.Münih'e satışının ardından sağ bekte istikrar sağlayamayan Galatasaray, Kopenhag'dan 21 yaşındaki Danimarkalı Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için Danimarka ekibine 3 sezona yayılmış 6 taksitle 9 milyon euro net bonservis bedeli ödeyecek. Jelert'in kazancı ise her sezon artacak. Potansiyelli sağ bek; 2024- 25'te 900 bin, 2025-26'da 1 milyon, 2026-27'de 1.1 milyon, 2027-28'de 1.2 milyon, 2028-29'da 1.35 milyon euro kazanacak. Kulüp Doktoru Yener İnce gözetiminde sağlık kontrollerinden geçen sağ bek, vakit kaybetmeden takıma katıldı.

  • Elias Jelert
  • tansfer
  • sağ bek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.