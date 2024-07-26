Geçen sezon Sacha Boey'in B.Münih'e satışının ardından sağ bekte istikrar sağlayamayan Galatasaray, Kopenhag'dan 21 yaşındaki Danimarkalı Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için Danimarka ekibine 3 sezona yayılmış 6 taksitle 9 milyon euro net bonservis bedeli ödeyecek. Jelert'in kazancı ise her sezon artacak. Potansiyelli sağ bek; 2024- 25'te 900 bin, 2025-26'da 1 milyon, 2026-27'de 1.1 milyon, 2027-28'de 1.2 milyon, 2028-29'da 1.35 milyon euro kazanacak. Kulüp Doktoru Yener İnce gözetiminde sağlık kontrollerinden geçen sağ bek, vakit kaybetmeden takıma katıldı.