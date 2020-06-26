Hasret sona erdi! Liverpool 30 yıl sonra şampiyon oldu

26 Haziran 2020 Cuma 00:12 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 00:47

Jürgen Klopp'un öğrencileri, ligin bitimine 7 hafta kala Manchester City ile arasındaki puan farkını 23'e yükselterek şampiyonluğu garantiledi ve Premier Lig tarihinde en erken şampiyon olan takım olurken, aynı zamanda ilk şampiyonluğunu da kazandı.

1992-93 sezonundan bu yana Premier Lig adıyla oynanan İngiltere 1. Ligi'nde ilk zaferine ulaşan Liverpool, son olarak 1990 yılında şampiyon olmuştu.

BU SONUÇLA LİVERPOOL ŞAMPİYON OLDU



Manchester City, deplasmanda Chelsea'ye mağlup olarak bir anlamda önümüzdeki hafta oynanacak Manchester City - Liverpool maçında rakibinin evinde şampiyonluk kutlamasını da engellemiş oldu.

Chelsea, Manchester City'yi 36. dakikada Pulisic ve 78. dakikada penaltıdan Willian'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Manchester City'de sezonun yıldızı Kevin de Bruyne, 55. dakikada frikikten harika bir gol attı ve ligde 16 gol ve 10 asiste ulaşarak İngiltere'de ilk kez çift haneli sayıları yakalamış oldu.

Öte yandan Manchester City'de Fernandinho, 77. dakikada penaltı pozisyonunda kırmızı kart göreren oyun dışında kaldı.

PREMIER LİG'DE PUAN DURUMU

(86) Liverpool

(63) Man. City

(55) Leicester

(54) Chelsea

(49) Man. United

(49) Wolverhampton

(45) Tottenham

(44) Sheffield

(43) Arsenal