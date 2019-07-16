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Hasta çocuklar ‘Mesut’ oldu

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe düğün hediyesi olarak “Big Shoe Vakfı”na yardım edilmesini istemişti. Bu çağrı karşılık buldu ve çiftin sevenlerinin bağışlarıyla Tanzanya’daki hasta minikler sağlığına kavuştu.

  • Star Spor
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ARSENAL’İN Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil ve 7 Haziran’da dünyaevine girdiği eşi Amine Gülşe gönülleri fethetti. Çift düğün hediyesi olarak yakınlarına çağrıda bulunup, üyesi oldukları “Big Shoe Vakfı”na bağışta bulunulmasını rica etmişti. Özil bu isteklerinin açıklamasını da şöyle yapmıştı: “Yaşamı değiştiren ameliyatları yaptıramayan aileleri, finanse ederek 1000 çocuğa daha iyi bir gelecek sağlayacağız.” Daha önce 2014 yılında da vakıf aracılığıyla Brezilya’daki miniklere yardım eli uzatan Mesut Özil, düğün hediyesi olarak Big Shoe’ya yapılan bağışların yerine ulaştığını öğrendi. Yıldız futbolcu, bu mutlu habere çok sevindi. Ünlü çift adına vakfa yapılan bağışlarla Tanzanya’daki çocukların ameliyat masrafları karşılandı. Mesut, “Madalyalar ve kupalar bize geçmişteki zaferleri hatırlatır. Ancak bu çocuklar bana Dünya Kupası zaferindeki ödüllerden daha önemlisini, sağlıklı ve mutlu çocuklar olduğunu hatırlatıyor.”

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