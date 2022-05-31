Hat-trick Serdar Dursun'dan sorulur

2021-2022 sezonunda oynanan 380 maçta toplam 1067 gol atıldı. Bu süre zarfında 3'ü yerli, 8'i yabancı toplam 11 isim hat-trick yaptı. Bu durumun en çok 5 kez ile Çaykur Rizespor maçlarında yaşanması dikkat çekti. Sezonun ilk hat-trick'i Antalya'da gerçekleşti Antalyaspor'un sezon öncesi kadrosuna kattığı Haji Wright, 27 Ağustos günü Çaykur Rizespor ağlarını 3 kez havalandırdı. ABD'li oyuncu, aynı zamanda Süper Lig'deki ilk gollerini de bu maçta attı. Sezona peş peşe mağlubiyetlerle başlayan Başakşehir, 7. haftada Çaykur Rizespor'u konuk ederken, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve maçta atılan tüm goller Stefano Okaka'dan geldi. Sezonu 10. sırada tamamlayan Sivasspor'da ilk hat-trick Mustapha Yatabare'den geldi. 36 yaşındaki futbolcu, 14. haftada oynanan Hatayspor müsabakasında takımının 3 golüne imza atarken, kırmızı-beyazlılar da mücadeleyi 4-0 kazandı.
Fenerbahçe, 15. haftada konuk ettiği Çaykur Rizespor maçından 4-0 galip bitirdi. Sarı-lacivertlilerin 3 golünü kaydeden Serdar Dursun, bu sezon hat-trick yapan ilk yerli futbolcu oldu.
Bu sezon Süper Lig'e veda eden Göztepe'nin, farklı kazandığı tek karşılaşma Antalyaspor maçı oldu. Ligin 20. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0 yenen sarı-kırmızılı ekipte Cherif Ndiaye, 3 gol atmayı başardı.
Ligin 22. haftasında oynanan Alanyaspor - Hatayspor karşılaşması farkla sona ererken, Emre Akbaba hat-tricke imza attı. Alanya temsilcisi, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı karşılaşmada da Hatayspor filelerine 6 gol atmıştı.
Bu sezon gol krallığı yarışını 18 golle 2. sırada tamamlayan Hatayspor'da Ayoub El Kaabi, 27. haftadaki Yeni Malatyaspor müsabakasında ilk hat-trick'ini yaptı. 7 gole sahne olan maçta bordo-beyazlılar, 5-2 galip geldi.
Süper Lig'in 29. haftasında Adana'da oynanan karşılaşmada Sivasspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların 3 golünü de Pedro Henrique attı.
Fatih Karagümrük'te bu sezon oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, sezonun 30. haftasında Olimpiyat Stadı'nda İstanbul ekibinin 3-0 kazandığı Kayserispor maçında takımının tüm gollerine kaydederek hat-trick yaptı.
Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, sezonun 30. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Son haftalarda yaşadığı kayıplarla küme düşmekten kurtulamayan Rize'de Joel Pohjanpalo, söz konusu maçta oyuna sonradan girerken, kaydettiği 3 golü de penaltıdan buldu. Fin forvet, sezonu 16 golle tamamladı.
Sezonu 73 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 34. haftada Rizespor deplasmanında 6 golle kazandı. Kadıköy'de oynanan Rizespor maçında ilk hat-trick'ine imza atan Serdar Dursun, aynı rakibine karşı yine 3 gol atmayı başardı. Milli futbolcu, sezon sonunda 15 gole ulaştı.
Ligin son haftasında Adana Demirspor, küme düşen Göztepe'yi konuk etti. İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin 5 gol attığı mücadelede Adana ekibi sahadan 7-0 gibi tarihi bir skorla ayrıldı. Balotelli, Süper Lig tarihinde 2011 yılında Alex de Souza'nın Ankaragücü filelerine attığı 5 golden sonra bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu.