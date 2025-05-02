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Spor

Hatalarıyla Rangers-Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! Espen Eskas yine şaşırtmadı

Athletic Bilbao'nun, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında sahasında Manchester United'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada görev yapan hakem Espen Eskas, verdiği kararla tepki çekti. Daha önce Rangers-Fenerbahçe maçında da görev alan ve sarı lacivertlilerin büyük tepkisini çeken Norveçli hakem, bu kez gösterdiği kırmızı kartla gündem oldu.

Haber Merkezi2 Mayıs 2025 Cuma 09:13 - Güncelleme:
Hatalarıyla Rangers-Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! Espen Eskas yine şaşırtmadı
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Manchester United, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-0 yenerek adeta finalin kapısını araladı.

Ancak karşılaşmada İngiliz ekibinin galibiyetinden çok maçın hakemi Espen Eskas'ın 35. dakikada verdiği karar konuşuldu.

Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyonda Rasmus Hojlund yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen ve ardından penaltı noktasını gösteren Eskas, Hojlund'a müdahalesi nedeniyle Dani Vivian'a da kırmızı kart gösterdi.

Bu karar Athletic Bilbao cephesini adeta çıldırttı. Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Athletic Bilbao'nun teknik direktörü Valverde, "Penaltı ve oyundan atılma, baskın olmamıza ve açıkça hücum etmemize rağmen oyunu çok etkiledi. Penaltıdan önce Garnacho'nun daha önce yaptığı bir elle oynamaya itiraz ettik...Bunun daha net olduğunu düşünüyorum. Bizim için fazla bir cezaydı ve tüm maç boyunca 10 kişiyle oynamak zorunda kaldık." dedi.

Takım kaptanı De Marcos ise, "Olanlar çok acımasızdı, ancak biz Bilbao'luyuz ve geri dönüşe inanıyoruz. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Bu maçı atlatmalı ve tekrar inanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı De Marcos ise, "Olanlar çok acımasızdı, ancak biz Bilbao'luyuz ve geri dönüşe inanıyoruz. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Bu maçı atlatmalı ve tekrar inanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Norveçli hakem Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a karşı deplasmanda oynadığı maçın da hakemiydi. Sarı-lacivertlilerin seri penaltı atışlarında kupaya veda ettiği mücadelede Eskas, kararlarıyla Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekmişti.

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