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Spor

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Kupası'nda Spartak Moskova'yı devirdi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya temsilcisi Spartak Moskova'yı ağırladı. Hatay Büyükşehir Belediyespor, Moskova ekibini 77-72 yendi.

22 Ocak 2021 Cuma 20:25 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 20:25
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya temsilcisi Spartak Moskova'yı 77-72 yendi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 15, Kübra Siyahdemir 3, Özge Yavaş 23, Prince 11, Ndour 20, Gizem Başaran 2, İdil Türk, Derin Yaya 3

Spartak Moskova: Nuritdinova 6, Sharova, Komarova 8, Fedorova 4, Repnikova 3, Zotkina, Williams 12, Kuznetcova, Ignatova 13, Levchenko 26

1. Periyot: 13-16

Devre: 35-34

3. Periyot: 58-53

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Antakya

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