Hatay'a Fortuna Sittard ve Sheffield United'dan fidan bağışı

IHA 15 Ekim 2020 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 11:04

Hatay’ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangınları sonrası Türkiye’nin 4 büyük kulübünün yanı sıra çok sayıda futbol kulübünün ve spor federasyonlarının destek verdiği ’Hatay İçin El Ele’ fidan bağışı kampanyasına Hollanda takımlarından Fortuna Sittard ile İngiltere takımlarından Sheffield United da destek verdi.

Hatayspor Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hollanda takımlarından Fortuna Sittard’a ve İngiltere takımlarından Sheffield United’a Hatayımıza bağışlamış olduğu fidanlar için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Hatay’daki yangın sonrası spordan sanata bir çok alanda ’Hatay İçin El Ele’ kampanyasına destek verildi.