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Spor

Hatay'da depremzede çocuklar için okçuluk kursu açıldı

Hatay'ın Payas ilçesinde açılan okçuluk kursu, depremzede çocukları spora yönlendirerek Türkiye Şampiyonası'na hazırlıyor.

14 Kasım 2024 Perşembe 21:18 - Güncelleme:
Hatay'da depremzede çocuklar için okçuluk kursu açıldı
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Hatay'ın Payas ilçesine açılan okçuluk kursunda 8-15 yaşındaki 20 öğrenci, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alabilmek için yay çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocukları, afetin kötü etkilerinden uzaklaştırmak ve spora yönlendirmek için Halk Eğitimi Merkezince okçuluk kursu açıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait alanda düzenlenen kurslara, haftanın 5 günü 8-15 yaş arası 20 depremzede çocuk katılıyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Hatay temsilcisi Murat Işıldak, AA muhabirine, çocukları turnuvalara hazırlayarak milli sporcu yetiştirmek istediklerini söyledi.

Öğrencileri Türkiye Şampiyonası'na hazırlamak istediğini anlatan Işıldak, "Bundan sonraki yarışmalarda derece almayı planlıyoruz çünkü çocuklarımız iyi düzeyde. Bu şekilde devam ederlerse şampiyonalarda dereceye girme ihtimalleri çok yüksek." dedi.

Öğrencilerden 15 yaşındaki Rabia Nur Abik de kursa severek geldiğini söyledi.

Ata sporunu yaptığı için mutlu olduğunu ifade eden Abik, "Hem depremi unutmak hem de hobi olarak kurslara katılıyorum. Hedefim inşallah Türkiye'de şampiyon olmak. Hayallerim büyük." diye konuştu.

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