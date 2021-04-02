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Spor

Hatay'da Galatasaray'a sevgi seli

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Hatay'a geldi.

DHA02 Nisan 2021 Cuma 19:05 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 19:05
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Hatay Havalimanı'na gelen Sarı-kırmızılıları, taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

FATİH TERİM'E SEVGİ SELİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarın yoğun tezahüratı ile karşılandı. Sarı- kırmızılı çiçekler ve 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları ile karşılanan Terim, taraftarların yanına giderek, selamlaştı.

TARAFTARLAR, YAĞMUR ALTINDA TAKIMLARINI KARŞILADI

Galatasaraylı taraftarlar, takımları karşılamak için saatler öncesinden havaalanına geldi. Çok sayıda taraftar, yağan yağmura aldırmadan tezahürat yaparak takımını destekledi.

Sevgi gösterileri altında havalimanından ayrılan Sarı-kırmızılı takım, otobüsle konaklayacağı otele giderek kampa girdi.

Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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