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Spor

Hatayspor açıkladı! Volkan Demirel dönemi sona erdi

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte detaylar...

3 Mayıs 2024 Cuma 16:26 - Güncelleme:
Hatayspor açıkladı! Volkan Demirel dönemi sona erdi
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Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinden bu yana kulübümüz ve şehrimiz için hiç düşünmeden ve yorulmadan çalışan, takımımızın 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunda mücadele etmesi için depremden hemen sonra her türlü çalışmayı titizlikle yöneten Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz. Volkan Demirel her zaman şehrimizin ve kulübümüzün bir değeri olarak kalacaktır."

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