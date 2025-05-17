Hatayspor, Adana Demirspor'u farklı geçti

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Hatayspor, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Hatayspor, 10. dakikada Bilal Boutobba ile 1-0 öne geçti. Murat Şahin'in ekibinde Jonathan Okoronkwo, 26. dakikada durumu 2-0 yaptı.
Hatayspor'da 37. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Okoronkwo geçti. Okoronkwo, penaltıda kaleci Deniz Dönmezer'i geçemedi ancak dönen topu tamamladı ve 38. dakikada durum 3-0'a geldi.
Hatayspor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Konuk ekip Hatayspor, 56. dakikada Joelson Fernandes'in penaltısı ve 61. dakikada Bilal Bournemouth'nın golüyle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Hatayspor, 23 puana yükseldi. Adana Demirspor, -2 puanda kaldı. İki takımın da haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşmişti.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Adana Demirspor, Başakşehir deplasmanına gidecek.