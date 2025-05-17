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Spor

Hatayspor, Adana Demirspor'u farklı geçti

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Hatayspor, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Haber Merkezi17 Mayıs 2025 Cumartesi 21:07 - Güncelleme:
Hatayspor, Adana Demirspor'u farklı geçti
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Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Hatayspor, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Hatayspor, 10. dakikada Bilal Boutobba ile 1-0 öne geçti. Murat Şahin'in ekibinde Jonathan Okoronkwo, 26. dakikada durumu 2-0 yaptı.

Hatayspor'da 37. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Okoronkwo geçti. Okoronkwo, penaltıda kaleci Deniz Dönmezer'i geçemedi ancak dönen topu tamamladı ve 38. dakikada durum 3-0'a geldi.

Hatayspor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Konuk ekip Hatayspor, 56. dakikada Joelson Fernandes'in penaltısı ve 61. dakikada Bilal Bournemouth'nın golüyle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Hatayspor, 23 puana yükseldi. Adana Demirspor, -2 puanda kaldı. İki takımın da haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşmişti.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Adana Demirspor, Başakşehir deplasmanına gidecek.

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