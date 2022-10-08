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Spor

Hatayspor, Alanyaspor maçına 3 eksikle çıkacak

Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek Hatayspor'da, sakatlığı süren Kevin Soni, Christian Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Ruben Ribeiro forma giyemeyecek.

AA8 Ekim 2022 Cumartesi 09:16 - Güncelleme:
Hatayspor, Alanyaspor maçına 3 eksikle çıkacak
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle 4 puan toplayan Hatay ekibi, 18. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni, Christian Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Ruben Ribeiro karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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