Hatayspor, Altay maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
İdmanda futbolcular pas, top kapma, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Yeni Hatay Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Atakaş Hatayspor-Altay karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.