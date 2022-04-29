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Spor

Hatayspor, Altay maçına hazır

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde evinde Altay ile karşılaşacak olan Hatayspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA29 Nisan 2022 Cuma 19:58 - Güncelleme:
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular pas, top kapma, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Yeni Hatay Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Atakaş Hatayspor-Altay karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

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