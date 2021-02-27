Hatayspor, Ankaragücü'nü rahat yendi

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:12 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:12

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

11. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Akintola'nın sert şutunda defansa çarpan topu kaleci Koray Çelikay, son anda kornere çeldi.

16. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası dışından Lukasik'in yaptığı ortada altıpas içinde topa vuran Borven, meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 0-1.

20. dakikada sol çaprazdan, ceza alanında topla buluşan Akintola'nın şutuna savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.

28. dakikada sol kanatta taç çizgisine yakın noktada topla buluşan Akintola'nın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

45. dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Sol kanattan Selim Ilgaz'ın ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

45+3. dakikada MKE Ankaragücü oyuncusu Paintsil, Aabid'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR incelemesi sonrası Atilla Karaoğlan sarı kartı iptal ederek, maçın 45+6'ıncı dakikasında doğrudan kırmızı kartla Paintsil'in oyun dışına gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, kaleci Koray Çelikay'ı geçip şutunu çekti ancak savunma oyuncuları topu kale çizgisinden kornere çeldi.

55. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında ceza sahası içinde top Lukasik'in eline çarpınca hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Diouf topu ağlara gönderdi: 2-1.

64. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Akintola, Erdi Dikmen'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Akintola, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

69. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Lobjanidze'nin sert şutunu kaleci Munir kornere çeldi.

75. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan ceza sahası içinde Katranis'in ortasında arka direkte topla buluşan Akintola'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Mehmet Salih Mazlum

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis (Dk. 83 Kone), Aabid (Dk. 83 Sackey), Riberio, Traore (Dk. 66 Muhammed Mert), Selim Ilgaz (Dk. 75 Kamara), Akintola, Diouf (Dk. 83 Burak Can Çamoğlu)

MKE Ankaragücü: Koray Çelikay, Kitsiou, Kulisic, Sarlija, Atila Turan (Dk. 84 Bartolomeu), Lukasik, Voca (Dk. 55 İbrahim Akdağ), Endri Çekiçi (Dk. 54 Erdi Dikmen), Lobjanidze, Paintsil, Borven (Dk. 61 Alper Potuk)

Goller: Dk. 16 Borven (MKE Ankaragücü) Dk. 45 ve Dk. 55 (Penaltıdan) Diouf, Dk. 65. (Penaltıdan) ve Dk.75 Akintola (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+6 Paintsil (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 43 Kitsiou, Dk. 45+2 Alper Potuk (yedek kulübesinde), Dk. 80 İbrahim Akdağ (MKE Ankaragücü), Dk. 90+1 Sackey (Atakaş Hatayspor)