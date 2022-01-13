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Spor

Hatayspor, Başakşehir'den Emre Kaplan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, bonservisi Başakşehir'de olan sol bek oyuncusu Emre Kaplan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

DHA13 Ocak 2022 Perşembe 19:54 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 19:54
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Atakaş Hatayspor, sol bek oyuncusu Emre Kaplan ile 1.5 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen genç sol bek Emre Kaplan ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Başakşehir forması giyen genç sol bek Emre Kaplan ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz katıldı. Emre Kaplan'a 'hoş geldin' diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Yeni evine hoş geldin Emre." denildi.

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